Забота о горожанах: челябинка едва не погибла в подземном переходе

Жительница Челябинска едва не погибла в подземном переходе.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в переходе на площади Революции упала женщина. Это произошло сегодня утром – примерно в 10:45.

«Вообще-то она шла на работу, и ей нужно было от «Ритма» на трамвай №8, – рассказывают очевидцы в группе «Челябинский урбанист». – И вот она просто плашмя лежит. Мы подняли ее втроем (хорошо, что среди нас был мужчина). Правую руку поднять не может, левая вся в клочья разбита.

Женщина взрослая – может, лет 60. И вот она с круглыми глазами, вся грязная и с полным отсутствием понимания, что произошло. Ступени скользкие, противоскользящего покрытия нет».

Пострадавшей вызывали скорую помощь.

«Эти трагедии происходят каждый день. Только вы о них никогда не узнаете. У тех людей просто нет голоса, их никто никогда не услышит. У них и странички-то в соцсетях нет, – комментирует происшествие «Челябинский урбанист». – Челябинцы несколько лет просят дорожников открыть наземный переход через две (!!!) полосы, чтобы от автобуса попасть на трамвай. Но им просто наплевать. И это не популизм. Их реальный ответ на обращения: «Вам что важнее – комфорт или трупы?!»

Между тем, трупы вполне могут появиться как раз из-за подземного перехода:

«Да, сам вчера там пару раз чуть не убился…», – комментируют горожане. «Зимой там просто страшно. Мне приходится обходить по наземному у Публички, наматывание километража отнимает тучу времени. И это мне еще повезло, что трамвай не нужен…» «Там летом-то страшно ходить, не то что зимой…»

«В воскресенье пришлось с ребенком на руках там пройти не раз. Не знала, за что держаться. Вниз как глянешь – аж мурашки, страшно с лялькой на руках. А внизу вечно стоит какой-нибудь бомж со стаканчиком (это около «Читай-города»). Пандус из швеллера – это смерть».

«Реально у людей старшего поколения просто болят колени. Спускаться и подниматься просто физически тяжело, и что им делать?..»

«Подземные переходы нужны там, где не светофоров в принципе... Пример: завод Колющенко. Но в центре это вообще... Машины всё равно стоят на светофоре, а люди под землёй ходят. Выход на площадь – вообще огонь... Особенно с коляской».

«В прошлые зимы в подземных переходах с краю, где перила прибивали противоскользящие коврики, в этом году их нет, и в двух подземных переходах на Детском мире и площади Революции творится жесть».

Впрочем, претензии выдвигаются и к другим подземным переходам:

«Я 15 минут назад вспоминала всех известных мне богов и придумывала новых, доселе невиданных! Я спускалась в подземный переход около Теплотеха... Пройдя по коричневой каше через лабиринт припаркованных около крыльца машин, около «Бургеркинга» подошла к входу в подземелье... Там, оказывается, ГОРКА с уклоном градусов в 20!!! Гранитная!!! В мокром снегу!!! После нее ступеньки!!! Гранитные!!! В мокром снегу!!! И слева половичок шириной 30 см (где гуськом мы вчетвером с дамами протекли вниз – иначе летели бы кубарем все четверо)... В катакомбах полумрак, больные голуби, прилавки с трусами и орехами, киоски с цветами и печеньем, какие-то ужасающего вида личности (в оранжевом жилете, в куртке охранника, замотанные в платки около стенда с компакт-дисками)».

Отметим, что споры о подземных переходах ведутся в Челябинске уже несколько лет.

Сторонники безбарьерной среды настаивают на полном избавлении от этого пережитка урбанистического прошлого. Желающие сделать Челябинск раем для автомобилистов предлагают вырыть новые.

Например, концепция благоустройства городского центра, представленная общественности 3 декабря, подразумевает на площади Революции надземные переходы. А городская администрация уже озвучила новые предложения по организации подземных переходов у цирка и у филармонии.

Между тем, горожане буквально завалили мэрию жалобами на состояние уже имеющихся «подземок». Бывший мэр Тефтелев еще полтора года назад обещал привести их в порядок, но слова не сдержал.

Реконструкцию планируют начать только в следующем году. Но дол злополучного перехода у «Ритма» дело дойдет нескоро: первым будем спуск на перекрестке Кирова и Воровского. Правда, в чем будет заключаться реконструкция, пока не совсем понятно: в мэрии обещают обновить ступени и пандусы, но признают, что люди в колясках спускаться по ним все равно не смогут, как, впрочем, и в других челябинских «подземках».

Если с детской коляской здесь еще как-то можно спуститься, то инвалидная обязательно зацепится за выступ железной двери

Пандусы слишком крутые

А в переходе со сторны Кировки пандусов вовсе нет

Кстати, эту лестницу ремонтировали совсем недавно, а выглядит она хуже, чем до реставрации

Челябинск, Павел Зварзин, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 04.12.18

Добровольцу Донбасса, осевшему в Магнитогорске, дали еще один шанс получить убежище в России. / Госдума изменила список организаций, ипотеку в которых можно гасить маткапиталом. / Южноуралец «накапал» на соседа, чтобы не отвечать за побои. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»