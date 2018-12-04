В Челябинске маршрутчик вышвырнул пенсионерку из салона

Неадекватный маршрутчик выбросил из салона пожилую челябинку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у бабушки просто не хватило денег, чтобы оплатить проезд. Но взбесившийся водитель не согласился даже взять деньги пассажиров и расправился с 80-летней пенсионеркой.

Как рассказали южноуральцы, инцидент произошел в маршрутном такси №300 «Долгодеревенское – Челябинск».

По словам очевидцев, 80-летней женщине не хватило денег, чтобы заплатить за проезд. Это очень не понравилось водителю маршрутки.

В районе Каштака он выскочил со своего места, забежал в салон и начал выталкивать бабушку. При этом предложения пассажиров заплатить за нее взбешенный маршрутчик просто игнорировал.

В итоге, он буквально выбросил пожилую женщину из салона. Как пишет «Челябинск.ру», некоторые пассажиры видели, как бабушка упала в снег и так и не встала, по крайней мере, до того, как маршрутка уехала.

При этом южноуральцы утверждают, что водитель маршрутного такси уже не раз демонстрировал явно неадекватное поведение.

Полиция проводит проверку по данному инциденту. Согласно реестру маршрутов, размещенному на официальном сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, работу на маршруте обеспечивает предприниматель Дмитрий Осинский (ИП Осинский Д.В.)

Челябинск, Виктор Елисеев

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