Несколько тысяч челябинцев отрезали от водоснабжения

Из-за аварии около 4,5 тысяч жителей поселка Новосинеглазовский сидят без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварийное отключение водоснабжения произошло вчера, 4 декабря, в 18:00. Такая информация размещена на сайте МУП ПОВВ.

По рассказам жителей поселка Новосинеглазовский, причиной аварии стала попытка самовольной врезки в водовод.

В настоящее время без воды остаются улицы Станционная, Советская, Лермонтова, Клубная, Октябрьская, Кирова, Ключевая, Громова, Новая, Геологов, Челябинская. Помимо жилых домов, без водоснабжения оказались школа и детский сад.

С утра был организован подвоз воды. Время устранения аварии пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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