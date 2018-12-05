Несколько тысяч челябинцев отрезали от водоснабжения

Из-за аварии около 4,5 тысяч жителей поселка Новосинеглазовский сидят без воды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварийное отключение водоснабжения произошло вчера, 4 декабря, в 18:00. Такая информация размещена на сайте МУП ПОВВ.
По рассказам жителей поселка Новосинеглазовский, причиной аварии стала попытка самовольной врезки в водовод.
В настоящее время без воды остаются улицы Станционная, Советская, Лермонтова, Клубная, Октябрьская, Кирова, Ключевая, Громова, Новая, Геологов, Челябинская. Помимо жилых домов, без водоснабжения оказались школа и детский сад.
С утра был организован подвоз воды. Время устранения аварии пока неизвестно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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