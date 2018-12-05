Деньги вперед: южноуральцам придется сдать показания счетчиков раньше времени

В Челябинской области в декабре меняются сроки передачи показаний приборов учета индивидуального потребления электроэнергии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», компания планирует формирование и доставку квитанций за текущий месяц потребителям в конце декабря.

В связи с этим, жителям региона, передающим показания при оплате коммунальных услуг, необходимо сообщить данные приборов учета до 14 декабря включительно. У потребителей, использующих сайт «МРСК Урала» или телефон-автоответчик, чуть больше времени – до 12:00 17 декабря. Данные, переданные гражданами после указанных сроков, не будут приняты к расчету за декабрь 2018 года.

Изменение сроков приема показаний связано с новогодними каникулами и действует только в декабре. С января 2019 года прием показаний будет осуществляться в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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