Южноуральцев косят ОРВИ и пневмония

Челябинская область вплотную подобралась к эпидемическому порогу по ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. За 48 неделю 2018 года (с 19 по 25 ноября) зарегистрировано 24 тысячи 875 случаев ОРВИ, показатель составил 75,3 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 10,3%. Рост отмечен по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости ниже порога на 2%.

Рост заболеваемости отмечен в 26 муниципальных образованиях области. В Челябинске зарегистрировано 10 тысяч 242 случая, показатель составил 85,43 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 7,8%. Заболеваемость остается ниже порогового уровня на 17%.

Случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии – вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За прошедший период 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 516 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 18% и среднемноголетнего уровня на 16%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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