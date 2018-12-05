В Челябинск прибыли главы регионов стран- членов ШОС

В Челябинске стартовал Форум глав регионов государств-членов ШОС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сегодня, 5 декабря, в Челябинске состоялась ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проводится впервые.

С инициативой создания площадки для развития регионального взаимодействия стран-участников ШОС выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Это предложение было поддержано летом 2017 года в Астане на заседании Совета глав государств – членов ШОС с участием президентов стран Шанхайской организации. Мероприятие станет новым форматом международного регионального взаимодействия.

На ознакомительную встречу в Челябинск прибыло свыше 100 участников из Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и России. Челябинск посетили главы почти двадцати регионов стран ШОС. Первая встреча в таком формате прошла под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, как руководителя региона государства – члена ШОС, на территории которого проходит очередное заседание. Тема первой встречи – межрегиональное сотрудничество как фактор обеспечения устойчивого развития государств.

Форум глав регионов стран ШОС призван стать дискуссионно-аналитической площадкой, способной генерировать актуальные направления сотрудничества регионов в рамках ШОС. Новая площадка создаст условия для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития, для обсуждения возможностей эффективного развития дальнейшего межрегионального сотрудничества стран, входящих в ШОС.

Форум создается для углубления межрегионального торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, для повышения уровня кооперации, в том числе промышленной, между регионами государств-членов ШОС, создания благоприятных условий для развития всестороннего сотрудничества регионов государств-членов ШОС, с целью повышения международного авторитета ШОС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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