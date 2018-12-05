Не поделили место: в Челябинске легковушка врезалась другой в лобовое стекло (ФОТО)

В Челябинске два автомобиля не поделили место на парковке. В результате одна легковушка въехала другой в лобовое стекло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Парковом. Очевидцы выложили фото в соцсетях.

Судя по следам, один из водителей так спешил занять место на парковке, что срезал путь по пешеходной зоне и оказался на месте как раз в тот момент, когда там припарковался другой автомобилист. То ли скорость первого была так высока, то ли водитель подскочил на кочке, но его машину забросило на капот соперника, и она просто вытолкала его с парковки.

В результате «сэндвич» из неподеливших место заблокировал проезд для других автомобилей.

Фото Никиты Мирного

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Челябинск, Павел Зварзин

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