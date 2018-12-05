Лишь каждый пятый житель России берет больничный из-за ОРВИ

Большинство россиян лечатся от ОРВИ на работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Mail.Ru провёл опрос среди 16 тысяч россиян и выяснил, что они делают при ОРВИ.

В ходе исследования выяснилось, что 72% жителей России продолжают работать, еще 9% работают дома и лишь 19% берут больничный.

Более того, оказалось, что граждане, вообще, крайне неохотно посещают лечебные учреждения. Так, 39% опрошенных заявили, что ни разу не были в поликлинике. 37% признались, что обращались туда 2-4 раза. И лишь 24% – регулярно посещают медучреждения и следят за здоровьем.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.18

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