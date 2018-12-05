На строительной площадке конргесс-холла на реке Миасс произошло ЧП (ФОТО)

На строительной площадке конргесс-холла на реке Миасс возле цирка произошло ЧП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на стройке упал бетононасос.

Очевидно, водитель начал поднимать стрелу, и автомобиль повело на неукрепленном грунте. В результате база вместе со стрелой упала на бок. Через некоторое время рухнувший бетононасос прикрыли какой-то тканью, видимо, чтобы не привлекать внимание сотрудников окрестных офисных центров и проезжающих по мосту автомобилистов.

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Напомним, конгресс-холл задумывался как основная площадка саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на осень 2020 года. Пока, судя по фотографиям, возможность сдать объект к назначенному времени вызывает большие сомнения.

Челябинск, Павел Зварзин

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