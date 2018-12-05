В Челябинске анонсировали открытие новогодних базаров

В Челябинске откроются новогодние ярмарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 15 декабря во всех районах города начнут работу специализированные ярмарки. В преддверии новогодних праздников там можно будет купить хвойные деревья и букеты.

Всего определено 146 торговых точек, которые будут расположены во всех семи районах города. Места будут оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, а также обеспечено санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50-ти метров и своевременный вывоз мусора.

С перечнем мест проведения ярмарок можно ознакомиться здесь. Впрочем, для самих продавцов «пушистых красавиц» этот список мало интересен, так как свой товар они пытаются реализовать там, где считают нужным. Например, в районе цирка такие точки действуют, как правило, на всех четырех сторонах перекрестка.

Елочные базары будут работать до 31 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.18

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