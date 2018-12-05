Собственника солидной недвижимости сделали бомжем

В Миассе невменяемого собственника двух квартир и дома с земельным участком сделали бомжем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина страдает психическим расстройством, что подтверждается выписками из психоневрологического диспансера, где он состоит на учете с 2008 года.

Согласно заключениям наркологов, 50-летний житель Миасса является постоянным клиентом ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер» с диагнозом основного заболевания: деменция (слабоумие) смешанного генеза; алкоголизм 2-3 стадии, запойная форма, хроническая токсическая энцефалопатия, хронический гастродуоденит, имеют место фиксационная амнезия и конфабуляции, имеется психическое расстройство, нуждается в уходе.

По результатам обследования в психиатрическом отделении установлено, что больной жалуется на плохую память, забывчивость, тугоухость, недержание мочи и кала. Контакт малопродуктивен. Не ориентируется во времени и пространстве: считает, что находится в Германии на службе, что сейчас декабрь 2008 года. Мышление замедленное, сон и аппетит нарушены.

При этом у него был солидный объем недвижимости: дом с земельным участком 720 кв.м, доставшимся ему от матери, и три квартиры, которые получил от умерших родственников и покойной супруги.

Первую квартиру, доставшуюся от матери, он продал еще в июне 2017 года, находясь в пьяном угаре, под давлением своих друзей по цене ниже рыночной. После получения денег, вместе со своей супругой стал пить еще больше и в результате через месяц поступил в ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер» на стационарное лечение. После выписки ситуация не изменилась, в январе 2018 года, после очередной пьянки, умерла его жена. И мужчина унаследовал ее квартиру.

С этого момента за имущество спивающегося мужчины развернулась настоящая борьба между его друзьями и двоюродными сестрами.

Понимая, что на наследство рассчитывать не приходится – у владельца вожделенных метров есть сын, охотники за недвижимостью решили действовать по-другому.

Но оказалось, что всеми забытый мальчик уже подрос и обратился в суд: «Я просил суд провести психиатрическую экспертизу и установить степень психического расстройства моего отца», – рассказывает молодой человек.

«Результат данной экспертизы должен был лечь в основу судебного решения об ограничении дееспособности. Нашей задачей было обезопасить больного от корыстных интересов на имущество со стороны третьих лиц, – комментирует ситуацию представитель молодого человека, ведущий юрисконсульт юридической компании «Гаврюшкин и Партнеры» Ануш Арутюнян. – Ограничение в дееспособности означает, что без согласия органов опеки, нельзя распорядиться имуществом данного лица. Удивило то, что орган опеки и попечительства, основной задачей которого является защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в защите, безо всяких мотивов возражал против проведения экспертизы, только лишь по результатам которой можно было установить степень психического расстройства. При этом само наличие психического расстройства уже было установлено выписными эпикризами областного психоневрологического диспансера, оставалось лишь выяснить его степень».

В итоге суд, заручившись поддержкой представителя управления соцзащиты и двоюродной сестры мужчины, которая также выступила против проведения экспертизы, отказал как в назначении экспертизы, так и в признании владельца недвижимости ограниченно дееспособным.

В вынесенном Миасским городским судом решении сказано, что отказывая в удовлетворении заявления сына миасца, суд исходит из того, что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии у отца каких-либо психических расстройств или иного заболевания, в силу которых он в настоящее время не может понимать значение своих действий и руководить ими.

Между тем, согласно сведениям из ЕГРН на 4 декабря, мужчина лишился всей недвижимости: одна из его квартир переоформлена на некое третье лицо – бывший владелец вообще не может вспомнить, как проходила эта сделка и получил ли он за нее хоть какие-то деньги; дом с земельным участком подарен двоюродной сестре – той самой, что в суда активно возражала против психиатрической экспертизы, а собственником четырехкомнатной квартиры теперь владеет друг невменяемого.

Этот друг пояснил юристам, что всё имущество мужчина по собственной инициативе переписал на третьих лиц в целях безопасности, пока идут судебные споры между его сыном и другими родственниками, и как только споры закончатся, всю недвижимость ему вернут:

«Дом и участок переписал на двоюродную сестру (дарственную оформил), – рассказал новоявленный обладатель 4-комнатной квартиры. – Одну квартиру оформили на подставное лицо, какую-то знакомую сестры. Четырешку, доставшуюся от умершей супруги, оформили на друга, который тоже обязуется ему ее вернуть, теоретически. Всё на доверии, но оформлено официально».

О том, что этим другом является он сам, новый квартировладелец умолчал, но проговорился, что квартира, которую он, якобы, обязался вернуть после судебных разбирательств, уже официально продана за 1,5 миллиона рублей:

«На эти деньги он живет, на них же нанимаются адвокаты для судебных процессов с сыном, – оправдывается друг. – С этих же средств оплачена путевка (82 тысячи рублей) в санаторий «Увильды», где он в настоящее время проходит реабилитацию. Остальные деньги, видимо, у сестры, мне неудобно интересоваться, где они».

Сестра заявляет, что всё недвижимое имущество владельцу – теперь уже бывшему – не подходит:

«Квартплата дорогая. Он не работает. Пенсию не получает. А дом недостроенный. По его финансовому положению всё это жилье ему не подходит, – заявляет женщина. – Поэтому мы планируем его продать и купить хорошую однокомнатную квартиру. Время покажет».

Где находятся деньги, полученные от реализации недвижимости, она не поясняет. На вопрос о том, почему на суде выступали категорически против проведения судебной психиатрической экспертизы, сестра ответила: «Нам это абсолютно не надо».

Главный герой этой истории заявляет, что не понимает, с какой целью находится в санатории «Увильды», чем его лечат и от чего:

«Друг меня сюда привез, – рассказал мужчина. – Сидим в номере, телевизор смотрим с утра до вечера. От чего и чем лечат, Бог его знает. То таблетку дадут, то укол поставят. Здоровье как у будущего покойника, плохенько. Всё тело немеет».

Его сын уверен, что двоюродная сестра отца и ее подельники направили его в санаторий с целью привести в адекватное состояние к судебному заседанию апелляционной инстанции, чтобы создать видимость – человек адекватен, отдает отчет своим словам и поступкам, а значит, ни о какой экспертизе не может быть и речи.

Молодой человек обратился в прокуратуру Миасса с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сотрудника управления соцзащиты к ответственности за ненадлежащее исполнение им своих должностных обязанностей. Обратился также к начальнику управления соцзащиты с аналогичным требованием, а также потребовал от лица соцзащиты подать апелляционную жалобу на решение Миасского городского суда и настоять на проведении судебной психиатрической экспертизы отца.

«Первостепенная наша задача – добиться проведения психиатрической экспертизы, которая точно скажет, адекватен мой отец, может принимать решения и отвечать за их последствия или нет, – заявил молодой человек. – Если эксперты скажут, что отец невменяем, мы будем добиваться оспаривания всех сделок с его недвижимостью и возврата имущества отцу. На сегодняшний день он остался ни с чем. Сегодня он живет у двоюродной сестры, а завтра она выбросит его на улицу или сдаст куда-нибудь на пожизненное лечение».

Сегодня стало известно, что начальник управления соцзащиты миасского городского округа Елена Липова, рассмотрев поступившее обращение, приняла решение содействовать в назначении психиатрической экспертизы и определения степени дееспособности ставшего бомжем миасца.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 05.12.18

В США отменили действовавший около века запрет на игру в снежки. / «Вы же ничего в этом не понимаете!» В Госдуме призвали Минфин РФ не трогать социальную сферу. / Госдуме рекомендовали лишить депутатской неприкосновенности соратника экс-губернатора Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»