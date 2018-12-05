Главный инженер МУП ЧКТС предстанет перед судом за взятку в полумиллиона рублей

В Челябинске перед судом предстанет главный инженер муниципального предприятия за получение взятки в крупном размере.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.
По версии следствия обвиняемый в период с августа по декабрь 2017 года получил от представителя коммерческой организации взятку 533 тысячи рублей за прием выполненных работ и подписание актов выполненных работ по проведению теплотрассы, а также за информирование о размещении новых заказов на производство работ.
В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 47 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.12.18
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