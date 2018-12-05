Главный инженер МУП ЧКТС предстанет перед судом за взятку в полумиллиона рублей

В Челябинске перед судом предстанет главный инженер муниципального предприятия за получение взятки в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия обвиняемый в период с августа по декабрь 2017 года получил от представителя коммерческой организации взятку 533 тысячи рублей за прием выполненных работ и подписание актов выполненных работ по проведению теплотрассы, а также за информирование о размещении новых заказов на производство работ.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 47 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.18

На территорию южноуральской «запретки» забрел медведь-шатун. / Собственника солидной недвижимости сделали бомжем. / В США отменили действовавший около века запрет на игру в снежки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»