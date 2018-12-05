В челябинском ГСК прогремел взрыв

На территории гаражно-строительного кооператива в Челябинске взорвался газовый баллон.

Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, инцидент произошел около 12:30 во вторник, 4 декабря, в гараже на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Курчатовском районе областного центра.

«После прибытия оперативных служб в ходе осмотра установлено, что в результате нарушения правил эксплуатации бытовых керосиновых, бензиновых и других устройств произошел хлопок газовоздушной смеси», – уточнили в службе.

В результате взрыва пострадал 55-летний мужчина. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимацию одной из городских больниц. Врачи диагностировали у челябинца ожоги 25% тела 1-2степени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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