На Южном Урале забыли Максима Галкина

Фонд Олега Митяева опубликовал список очередных лауреатов премии «Светлое прошлое».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премия позиционируется как официальный бренд Южного Урала и «вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности».

Правда, с каждым годом в списке все меньше известных имен, а иногда встречаются лауреаты с весьма странными заслугами и достижениями.

На этот раз лауреатами стали:

Виктор ГОРЕМЫКИН – начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ (выпускник Челябинского высшего танкового командного училища);

Михаил ГУБСКИЙ – солист Государственного академического Большого театра России (родился в Магнитогорске);

Владимир ДМИТРИН – бывший начальник академии управления МВД России, председатель правления Клуба военачальников Российской Федерации (родился в деревне Березовка Аргаяшского района Челябинской области);

Александр СЛАВУТСКИЙ – художественный руководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова (родился в Челябинске);

Андрей СМИРНОВ – режиссёр фильма «Белорусский вокзал» (во время эвакуации с семьёй проживал в Копейске);

Петр СОЛДАТЕНКОВ – кинорежиссёр, среди главных заслуг которого организаторы премии называют авторство фильмов о Владимире Высоцком и обладание большим архивом видеоматериала о нём (родился в Челябинске);

Олег ЧЕРНОВ – заместитель генерального директора холдинговой компании государственной корпорации «Ростех» – ООО «РТ-Развитие бизнеса» (родился в Челябинске);

Андрей ШКАЛИКОВ – боксер-профессионал, дважды чемпион Европы, чемпион СССР, чемпион России (родился в Копейске).

Самым любопытным лауреатом в текущем году стал Константин Струков – президент ООО «УК ЮГК», заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

Напомним, что г-н Струков – один из богатейших людей Южного Урала. В регионе он известен как активный лоббист добывающих предприятий и могильщик угольной отрасли. Именно при его активном участии была прекращена сначала разработка Копейского угольного разреза, а недавно – и Коркинского разреза. При этом оба остались без рекультивации.

Хотя формально Копейским разрезом занимался ОАО «Челябинскуголь», 62% акций которого принадлежали государству, именно Константин Струков возглавлял предприятие в момент его банкротства. Он руководил компанией с 2001 по 2006 год. В 2002 году г-н Струков начал банкротить предприятие, одновременно создавая Челябинскую угольную компанию. При этом наиболее ликвидный актив Челябинскугля – Коркинский разрез – во время процедуры банкротства перешел Челябинской угольной компании через Урикомбанк (сейчас – Уралпромбанк), совладельцем которого являлся Струков.

Еще при формально действовавшем Челябинскугле была остановлена шахта Центральная Копейского разреза. Оставшиеся шахты Комсомольская и Капитальная останавливала уже ЧУК. Рекультивацией Копейского разреза г-н Струков заниматься отказался, оставив эту «честь» государству.

После остановки копейских шахт деятельность ЧУК сконцентрировалась на разработке Коркинского разреза. При этом производилась она под обещания провести рекультивацию самого глубокого карьера Евразии. Однако еще несколько лет назад сами руководители компании заговорили о возможном банкротстве предприятия. Но некоторое время ЧУК продолжала работать – пока не вспыхнули выступления против строительства в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Южноуральцы были возмущены перспективой того, что в нескольких километрах от Шершневского водохранилища (единственного питьевого источника Челябинской агломерации) вырастет дамба выстой 100 метров, за стенами которой будут плескаться токсичные отходы обогащения медной породы. После массовых акций протеста возник «компромиссный» проект, согласно которому хвосты обогащения предложили использовать в качестве закладочного материала при рекультивации Коркинского разреза.

РМК и ЧУК создали совместное предприятие «Промрекультивация», которое и должно было заниматься засыпкой карьера. Однако и этот вариант встретил категорический отпор со стороны противников строительства Томинского ГОКа. И вдруг, в самый разгар противостояния, летом 2017 года ЧУК заявляет о прекращении работы в Коркино. К началу 2018 года из разреза выводят всю технику и прекращают тушить пожары на бортах карьера. Город окутывают клубы удушливого дыма, достигающие Челябинска, а среди жителей распространяется паника. При этом в РМК заявляют, что вся тяжесть рекультивации разреза теперь, скорее всего, ляжет на медную компанию. Параллельно сетуя на то, что ЧУК тянет с передачей документов по карьеру, что мешает приступить к тушению пожаров.

Таким образом, предприятие г-на Струкова бросает уже второй карьер в Челябинске. Причем делает это в День экологии (отметим, что Константин Струков возглавляет комитет по экологии Законодательного собрания Челябинской области).

Непросто обстоят дела и в группе компаний «Южуралзолото». За последние три года здесь погибли несколько человек. При этом среди причин трагедий назывались как нарушение трудовой дисциплины самими рабочими, так и нарушения техники безопасности, допущенные руководством. Очередной случай произошел 19 сентября – менее чем через 2 недели после присуждения Струкову звания «Почетный гражданин Челябинской области». На этом фоне награждение Струкова премией «Светлое прошлое» в номинации «Челябинец» выглядит странно, если не знать, что ЮГК является одним из главных спонсоров Фонда Олега Митяева. И номинирование подобных инвесторов на премию является традицией.

Например, в 2005 году лауреатом стал Петр Авен – президент ОАО «Альфа-банк»: «привязать» к Челябинской области его удалось с помощью бабушки, которая некоторое время жила в Сосновском районе (правда, сейчас на сайте фонда Авена среди лауреатов премии почему-то нет).

Но при этом неохваченным премией остался Максим Галкин, который имеет к Южному Урале гораздо большее отношение, чем некоторые из тех, что награду уже получили. Так, его отец Александр Александрович родился в селе Буланово Октябрьского района Челябинской области. С 1987 по 1996 год возглавлял главное бронетанкове управление (с 1995 года – главное автобронетанковое управление) министерства обороны. Получил Государственную премию РФ, был депутатом Госдумы второго созыва. Кроме того, в Челябинске жила двоюродная бабушка Максима Галкина Зинаида Егоровна Брейтенбьюхер.

Так что нет никаких препятствий для присуждений премии артисту. Ну, разве тот факт, что Авен и Струков инвестировали организаторов, а Галкин нет. Так ведь можно ему предложить – а вдруг?

Челябинск, Ольга Арсентьева

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