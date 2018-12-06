Непраздничное настроение: треть южноуральцев останутся без новогоднего корпоратива

Каждый третий южноуралец останется без новогоднего корпоратива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 34% южноуральцев признались, что у них на работе отмечать этот день не принято – это один самых высоких показателей в стране (больше только в Воронежской области). Таковы результаты опроса службы исследований HeadHunter.

Остальные 66% планируют организовать корпоратив на какой-то внешней площадке, сходить с коллегами в ресторан или устроить новогодние посиделки в офисе.

Любопытно, что вместе собираться в кафе, ресторанах или клубах на Новый год обычно предпочитают представители медицинской сферы (55%) и юристы (40%). А вот корпоративы на внешних площадках популярнее в сфере добычи сырья (50%), у банковских сотрудников и в IT-отрасли (по 47%), отмечают авторы исследования.

«49% соискателей рассказали, что если празднование Нового года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то его организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что этот вопрос берут на себя сами сотрудники, и лишь в 5% случаях устраивать праздник помогает внешнее агентство», – рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал».

Кстати, 9% участников опроса признались, что сталкивались с ситуациями, когда за неподобающее поведение на празднике сотрудников увольняли. Вот самые яркие примеры, которые описали респонденты со всей страны:

«Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством»;

«В ресторане разбил унитаз)) уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан»;

«Врач напился и врезал начальнику»;

«Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам»;

«Девушка провела ночь с руководителем»;

«Драка с коллегами, которая переросла в погром»;

«Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим»;

«Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили».

«Доля респондентов, признавшихся, что их компания в этом году проводить новогодний корпоратив не планирует, выше всего среди представителей рабочих профессий и автомобильного бизнеса, ниже всего – в профобластях «Высший менеджмент», «Закупки» и «Маркетинг», – отмечает Анна Осипова. – Интересно, что в целом нынче без праздника на работе останутся 23% россиян, это на 6% больше, чем год назад».

Напомним, в ноябре мэр Якутска Сардана Авксентьева отменила традиционный новогодний корпоратив для сотрудников администрации города. Вместо этого каждый вице-мэр должен будет провести праздники в социальных учреждениях: детских домах, домах престарелых и инвалидов и так далее. Адреса учреждений чиновники получили в минувший понедельник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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