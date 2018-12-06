В центре Челябинска эвакуировали торговый комплекс

В Челябинске эвакуировали торговый комплекс «Радуга».

«Сейчас проезжал по Российской – там куча пожарных машин, «скорые», никого не пускают», – рассказал РИА «Новый День» один из автомобилистов.

Другие очевидцы предположили, что в комплексе ищут бомбу или случился пожар.

Однако все оказалось проще: МЧС проводят в комплексе учения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.12.18

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