В центре Челябинска эвакуировали торговый комплекс

В Челябинске эвакуировали торговый комплекс «Радуга».
«Сейчас проезжал по Российской – там куча пожарных машин, «скорые», никого не пускают», – рассказал РИА «Новый День» один из автомобилистов.
Другие очевидцы предположили, что в комплексе ищут бомбу или случился пожар.
Однако все оказалось проще: МЧС проводят в комплексе учения.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 06.12.18
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