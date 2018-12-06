В Озерске погибла пятиклассница

В Озерске погибла ученица 5 класса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка упала из окна многоэтажки на улице Карла Маркса.
Предварительная версия – несчастный случай: ребенок поскользнулся на подоконнике и выпал в открытое окно 11 этажа.
Зачем девочка залезла на подоконник, сейчас выясняют Следственный комитет и прокуратура.
Озерск, Павел Зварзин
Озерск. Другие новости 06.12.18
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