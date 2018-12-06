«Обычная соль»: дорожники посыпают Челябинск смесью из десятка элементов таблицы Менделеева

В песко-соляной смеси, используемой дорожниками в Челябинске, обнаружили превышение ПДК вредных веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лабораторные исследования противогололедной смеси, используемой подрядной организацией в Челябинске, были проведены по инициативе одного из депутатов. В результате специалисты установили превышение сразу по нескольким вредным веществам, а всего в составе смеси нашли 10 химических элементов: натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор, сера, хлор, калий, кальций, железо.

При этом больше всего соли обнаружили в снеге с улицы Братьев Кашириных. Ближе к центру ситуация меняется. Меньше всего – на проспекте Победы. Однако, причиной тому, скорее всего, ширина улицы: проспект Победы – самая узкая магистраль из всех перечисленных.

При этом, по словам ветеринаров, увеличилось число челябинцев, приводящих к ним животных с химическими ожогами. Кроме того, когда снег сходит, горожане вынуждены дышать опасной пылью. Депутат призвал городские власти отказаться от использования песко-соляной смеси и вернуться к механической уборки.

Напомним, несколько лет назад, когда дорожники начали использовать смесь, вице-мэр Челябинска Владимир Алейников заявлял, что она мало чем отличается от обычной пищевой соли. Недавно он заявил, что подрядчик пересмотрел рецептуру смеси из-за жалоб челябинцев на пыль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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