В Магнитогорске будут судить за взятку экс-начальника управления культуры

В суд направили дело бывшего начальника управления культуры Магнитогорска, пойманного на взятке.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления культуры администрации Магнитогорска Александра Логинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взяток.

По версии следствия, в 2014-2016 годах чиновник приказывал сотрудникам подведомственного ему муниципального учреждения «Магнитогорское концертное объединение» заключать с одной из коммерческих организаций договоры на оказание услуг по охране ледового городка в Магнитке без проведения конкурсной процедуры. За это Логинов получал от охранного предприятия взятки, общий размер которых составил 50 тысяч рублей.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении 3-х эпизодов превышения должностных полномочий и 3-х эпизодов получения взятки за незаконные действия.

Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Магнитогорску, которые также осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

В целях обеспечения исполнения приговора суда в части штрафных санкций по ходатайству следователя на средства и автомашину обвиняемого наложен арест.

В адрес главы Магнитогорска внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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