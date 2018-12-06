В центре Челябинска второй день горят рельсы

Челябинцы заметили «пожар» под трамвайными рельсами в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странное явление происходит на пересечении улиц Евтеева и Цвиллинга. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

«Второй день под рельсами горит костер, то разгорится, то утихнет... Дымит себе, потихонечку... Особенно когда трамвай прокрадется. Возле рельса в асфальте образовалась яма. Позвонила еще вчера в трамвайное депо, объяснила ситуацию. Сегодня приехала техмашина с бригадой. Постояли, пофоткали, что-то поделали, но совершенно в другом месте. На перекрёстке так все и осталось... Дымок, костерок и ямища...» – написала челябинка в одном из сообществ.

«Да, ездили там вчера, страшновато. Руководство ждет, пока что то произойдет», – соглашается еще одна горожанка.

А кое-кто из жителей Челябинска напомнил, что это не единственная проблема трамвайной линии на этом участке. «Цвиллинга от Локомотива до Орджоникидзе – вообще страшное место. Линия, которой пользуются гости города, и такое ужасное состояние», – резюмировал он.

Челябинск, Виктор Елисеев

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