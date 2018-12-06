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Четверг, 6 декабря 2018, 16:29 мск

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Челябинская свалка дотлела до превышения ПДК вредных веществ

Вокруг тлеющей Челябинской свалки зафиксировали превышение ПДК вредных веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу несколько стационарных постов Челябинского гидрометцентра зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе областного центра.

Так, по данным за 4 декабря, приводимым на сайте министерства экологии Челябинской области, максимальная разовая концентрация фторида водорода оказалась превышена на улице Румянцева, 28 (1,1 ПДК – предельно допустимой концентрации). На улице Горького, 79 зафиксировали превышение среднесуточной концентрация формальдегида (1,2 ПДК), 1,4 ПДК диоксида азота было зафиксировано в среднесуточной концентрации на Российской, 34 и проспекте Победы, 198а. По городу в целом оказалась превышена среднесуточная концентрация диоксида азота (1,2 ПДК).

Интересно отметить, что все эти адреса расположены вокруг закрытой в сентябре Челябинской городской свалки. Полигон продолжает периодически гореть, что не способствует улучшению состояния атмосферного воздуха.

Вместе с тем, мониторинг состояния атмосфеного воздуха, проводившийся специалистами Роспотребнадзора в дни открытого горения, не фиксировал каких-либо преышений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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