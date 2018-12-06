Прогнозы неутешительны: в Челябинске повысили степень опасности НМУ

В Челябинске продлили НМУ – пока на сутки, степень опасности повышена до II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», условия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, установились в городе со 2 декабря. Все это время НМУ присваивали I степень опасности. Это означает, что концентрация одного или нескольких контролируемых веществ в воздухе превышала 1 ПДК, но не достигала 3 ПДК.

Все это время горожане жаловались на першение в горле, головные боли, раздражение глаз. Вечером 5 декабря город накрыл едкий запах гари – так, что на проблемы с дыханием начали жаловаться даже люди, не страдающие патологиями дыхательных органов.

«Такое впечатление, что воздух скрипит на зубах», – отмечали горожане.

Гарь провисела над Челябинском всю ночь, к утру слегка посвежело, но потом, все снова затянуло смогом.

В Минэкологии сообщили, что жалобы поступают не только от жителей Челябинска, но и из Коркино и Копейска, предприятиям было поручено снизить количество выбросов, особый контроль решено установить за Коркинским разрезом.

Тем не менее, к вечеру запах гари снова начал усиливаться. Ситуация осложняется очень слабым ветром. Синоптики продлили НМУ еще на сутки – до 19 часов 7 декабря – и повысили степень опасности до II. Это означает, что концентрация одного или нескольких контролируемых веществ в воздухе составит от 3 до 5 ПДК.

Отметим, что по предварительным прогнозам, практически безветренная погода продержится в городе еще не менее 7 дней. Причем на следующей неделе ситуация ухудшится: если в ближайшие дни ветер может усиливаться до 3 метров в секунду, то с понедельника его скорость не будет превышать 1 метра в секунду, а временами ожидается полный штиль.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.12.18

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