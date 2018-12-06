Челябинцы возмутились: чиновники демонстративно нарушают ПДД (ВИДЕО)

Челябинцы возмущены тем, что чиновники демонстративно нарушают правила дорожного движения. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем на перекрестке улиц Жукова, 50-летия ВЛКС и Шоссе Металлургов горожане зафиксировали, как мини-кортеж остановился на светофоре, но едва загорелся зеленый свет, полицейская машина и два микроавтобуса рванули через перекресток налево, не пропустив встречный транспорт, как это предусматривают правила дорожного движения

(пункт 13.4. ПДД: «При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо»).

«Они были обязаны пропустить встречные автомобили. Встречные автомобили тоже ехали на зеленый, а черные автомобили не являются спецтранспортом со световыми маячками и звуковыми сигналами, поэтому они обязаны выполнять общие правила ПДД», – прокомментировал автор видео.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, челябинцы предположили: «Это иностранцы инспектируют объекты к саммиту 2020». «Я все им могу показать: строить жилье надо на месте моих бараков, мыться в наших подвальных душевых, дышать свежим воздухом на коксохиме и аглофабрике во время выбросов», – отреагировал челябинский общественник Александр Комиссаров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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