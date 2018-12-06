Чиновников мэрии Челябинска заподозрили в коррупционных связях с РМК

Чиновников администрации Челябинска просят проверить на коррупционные связи с РМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим заявлением в прокуратуру сегодня обратился координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев:

«В июле 2018 года по заказу администрации Челябинска на средства «Русской медной компании» на территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник И.В. Курчатову» и в его охранной зоне сооружена спортивная площадка, – говорится в заявлении. – Это является нарушением постановления правительства Челябинской области от 26.10.2016 г. №545-п «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон объекта культурного наследия регионального значения «Памятник И.В. Курчатову, скульптор В. Авакян, архитекторы: B. Глазырин, Б. Петров, И. Талалай», расположенного по адресу: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина / улица Лесопарковая». В этом постановлении, в частности, отмечено, что в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Памятник И.В. Курчатову» запрещается расположение спортивных снарядов для экстремальных видов спорта (скейтбординг, Bicycle Moto Extreme, велотриал, дертджампинг)».

Не желая демонтировать незаконный скейт-парк в охранной зоне памятника Курчатову, городская администрация уже после установки скейт-парка издала в конце июля 2018 г. незаконное распоряжение на проведение спортивно-массовых мероприятий на площадке у памятника. Несмотря на уведомление Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области о немедленном демонтаже скейт-парка, представлениях прокуратуры Центрального района Челябинска и прокуратуры Челябинска, (согласно письму №26-13258/18-01 от 09.11.2018, подписанного заместителем главы Челябинска Лопаткиным, демонтаж скейт-парка должен был произведён до 1 декабря), скейт-парк до сих пор не демонтирован.

Следует отметить, что за 4 месяца существования незаконного скейт-парка состояние постамента памятника Курчатову ухудшилось, так как скейтбордисты продолжали катания по постаменту несмотря на наличие рядом скейт-парка. Поэтому утверждение некоторых чиновников и общественников о том, что скейт-парк предохраняет памятник от разрушения, являются безосновательными.

Фиксация ущерба, причинённых памятнику Курчатова за время нахождения скейт-парка, имеется в Центре историко-культурного наследия Челябинска.

Требую принять срочные меры по демонтажу незаконного скейт-парка и максимального наказания инициатора установки скейт-парка начальника управления ФКСиТ Челябинска Иванова и чиновников, разрешивших незаконную установку скейта парка: заместителей Главы администрации Челябинска Котовой и Лопаткина. Прошу также проверить в этой ситуации наличии коррупционной составляющей».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.12.18

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