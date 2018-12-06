В Челябинске закрыли на карантин девятую школу

В Челябинске продолжают закрывать школы из-за пневмонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз на домашнее обучение переведены учащиеся школы №147 в Центральном районе областного центра. Ранее карантин объявлялся в восьми образовательных учреждениях. Также карантин вводился в отдельных классах – их на сегодня больше десятка.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За прошедший период 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 516 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 18% и среднемноголетнего уровня на 16%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.18

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