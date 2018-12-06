В Магнитогорске пенсионеры вынуждены лечить внука в частных клиниках из-за нехватки талонов в больнице

Бабушка из Магнитогорска полгода не может взять талон для внука к ортопеду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина рассказала о своей проблеме в социальных сетях.

По словам пенсионерки, они с мужем воспитывают 14-летнего внука с врожденной патологией. Ребенок стоит на учете в больнице, но попасть к специалисту не может: нет талонов.

«Проблема-то пустяковая, но я не могу ее одолеть. Полгода не получается взять талон к нашему ортопеду в детской поликлинике №6. Мы стоим на учете с врожденной патологией. Сегодня пришли ко врачу без талона. Готовы были стоять до последнего, но она не приняла. Ноги у ребенка болят все сильнее и сильнее. Утром до туалета идет по стеночке. Приходится ходить к платным врачам. Мы и операцию делали платно. Но сколько же это можно?! Мы бабушка с дедушкой, опекуны, пенсионеры. Хотим добиться направления куда-угодно, где будут лечить наши ноги», – цитирует «КП-Челябинск» пенсионерку.

Впрочем, по отзывам магнитогорцев, некоторые ждут своей очереди еще дольше. «Я на КТ (компьютерная томография) позвоночника 4 года стою», – написала одна из горожанок. «Пока мы ждали талон к аллергологу для сына, наша аллергия перешла в астму. Сначала 2 года пытались доказать педиатру,что у сына аллергия, а не ОРЗ ежемесячные. Когда добились талона, было уже поздно», – пожаловалась другая.

Бабушке южноуральцы советуют все-таки попытаться обратиться к руководству поликлиники или жаловаться в минздрав Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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