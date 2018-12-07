На Южном Урале растет число ВИЧ-инфицированных среди населения старше 30 лет

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Челябинской области остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения региона Сергей Приколотин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Челябинская области по пораженности ВИЧ-инфекцией занимает 8 место в России: на каждые 100 тысяч населения приходится 1 тысяча 174 инфицированных.

К 2030 году Всемирная организация здравоохранения поставила цель: ликвидировать СПИД как крайнюю форму ВИЧ. В России в свою очередь утверждена концепция «90-90-90». Она означает, что к 2013 году 90 процентов населения должны знать свой ВИЧ-статус, 90 процентов из выявленных заболевших должны получать лечение, и эффективность этого лечения должна составлять также 90 процентов. По мнению специалистов, это вполне реальная задача

«В последние годы ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции на Южном Урале является половой путь – 60 процентов случаев, – отметил Сергей Приколотин. – Сохраняется тенденция снижения доли молодежи среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных и увеличения числа новых случаев у граждан в возрасте 30-40 лет. Заболевание вышло за пределы традиционных групп риска и начало распространяться среди социально благополучного населения. В эпидемический процесс вовлекаются трудоспособные граждане и женщины детородного возраста. Однако есть положительные сдвиги. Существующая лекарственная терапия доказала свою эффективность. За год мы значительно подняли уровень приверженности пациентов лечению: 52 процента заболевших получают регулярное лечение, эффективность которого составляет 70 процентов. Эти люди имеют минимальную вирусную нагрузку и не опасны для окружающих. Из 95 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, только двое имеют положительный ВИЧ-статус. Другими словами, с этой инфекцией можно жить полноценно и долго, главное – вовремя узнать о заболевании и проходить необходимое лечение. ВИЧ в современных условиях – это не приговор».

В области сформирована трехуровневая система оказания первичной специализированной медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области. В нее входят областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», городской центр СПИДа Магнитогорска, 12 территориальных кабинетов по ВИЧ-инфекции и 20 кабинетов инфекционных заболеваний, организованных в структуре медицинских организаций на местах. Это позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях и вовремя начинать адекватную терапию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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