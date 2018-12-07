Некультурно: известная сеть заплатит 100 тысяч рублей за «шнуровскую» рекламу

Сеть «Медиа Маркт»оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу с участием Сергея Шнурова.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ранее антимонопольная служба признала рекламу со сведениями: «Суперпредложения в METRO Киберпонедельник! Охренительные скидки!.. Media Markt» и изображением скандально известного музыканта Сергея Шнурова противоречащей требованиям закона о рекламе.
Рекламные листовки распространялись в почтовых ящиках многоквартирного дома в Челябинске. Об этом антимонопольщикам сообщил житель города.
Представители ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» настаивали, что компания не преследовала цели вызвать смысловые ассоциации непристойного характера, а информационная брошюра была распространена с целью информирования о скидках при заказе товаров.
Однако в своем решении Челябинское УФАС России указало, что рекламная информация направлена не только на продажу товаров, работ и услуг, но и несет воспитательную и культурную функции.
«Слово «охренительные» в контексте информации о значительных скидках в магазине бытовой техники имеет непристойное подтекстовое значение (ассоциации), – уверены в ведомстве. – С учетом изложенного, реклама сети магазинов «Media Markt», в которой присутствует непристойное слово, нарушает часть 6 статьи 5 закона о рекламе».
В итоге Челябинское УФАС России признало ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» нарушившим закон о рекламе. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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