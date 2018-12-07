Челябинцев отправили в колонию за гибель подчиненных в канализационном колодце

Жители Челябинска

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, осужденные, занимая должности мастера и начальника участка в организации, выполнявшей работы по обслуживанию и содержанию объектов инженерных сетей водонапорно-канализационного хозяйства в Курчатовском районе Челябинска, допустили нарушения правил техники безопасности и правил охраны труда.

Сотрудница-оператор, не обеспеченная необходимыми средствами индивидуальной защиты, спустилась в грабельное отделение канализационно-насосной станции, не оборудованное стационарными приборами-газоанализаторами и местной аварийной предупредительной сигнализацией, вдохнула воздух с пониженным содержанием кислорода и повышенным составом относительно инертных газов (в том числе метана) и потеряла сознание. К ней на помощь спустилась сотрудница-машинист насосных установок, которая также потеряла сознание.

Через некоторое время обе женщины скончались на месте происшествия.

Курчатовский районный суд Челябинска признал мастера и начальника участка виновными в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, и приговорил каждого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Отметим, что трагедия произошла в июне 2016 года, но не получила широкой огласки, в отличие от истории, случившейся примерно в то же время в Октябрьском районе Челябинской области. Там слесари, так же не обеспеченные работодателем индивидуальными средствами защиты, спустились в канализационный колодец, где, надышавшись парами сероводорода, потеряли сознание. Тела мужчин были извлечены из колодца сотрудниками МЧС. Один из слесарей скончался на месте происшествия, второй – в больнице. Под суд отдали директора организации, в которой работали погибшие.

Челябинск, Павел Зварзин

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