Не заслужили? Работодатели без оптимизма относятся к идее поощрения подчиненных

Треть челябинцев не получает никакого поощрения от своих работодателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый второй челябинец рассчитывает на премию от работодатели. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС (горожанам можно было выбрать сразу несколько ответов).

Хотя это и является самой распространенной формой поощрения, используемой работодателями Челябинска, такой вариант ответа выбрали лишь 50,8% горожан. Чаще так отвечали респонденты в возрасте 18-30 лет, имеющие высшее образование, по роду занятий – наёмные работники.

В остальных случаях о денежном поощрении речи не идет. В лучшем случае, горожане могут рассчитывать на так называемые «нематериальные формы поощрения». Так, например, грамоты, благодарственные письма отметили 14,3% челябинцев, столько же указали устную благодарность. Эти формы поощрения чаще остальных отмечали женщины, работающие пенсионеры и респонденты со средним уровнем материальной обеспеченности.

Ценный подарок как форму поощрения, используемую работодателем, отметили 6,3%. Как правило, ценные подарки упоминают женщины, молодые респонденты в возрасте 18-30 лет, с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

Ещё 3,4% горожан отметили в качестве формы поощрения предоставление особых условий труда.

При этом практически каждый третий опрошенный (32,4%) отметил, что на их работе руководство не использует никакие формы поощрения. В составе группы респондентов, выбравших этот вариант ответа, в большей степени представлены женщины, респонденты старшей возрастной категории и те, чей уровень материальной обеспеченности ниже среднего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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