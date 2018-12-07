Пожилая челябинка отсудила 50 тысяч рублей за падение в троллейбусе

В Челябинске суд взыскал с муниципального перевозчика компенсацию за причиненную в троллейбусе травму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района областного центра поддержало исковые требования 86-летней местной жительницы о возмещении морального вреда предприятием городского общественного транспорта.

Судом установлено, что 24 декабря 2017 года престарелая женщина, находясь в троллейбусе, упала в результате резкого торможения, получив перелом лучевой кости.

Согласно заключению эксперта полученные телесные повреждения квалифицированы как вред здоровью средней степени тяжести. Женщина обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию с ООО «Общественный городской транспорт» (принадлежит мэрии Челябинска).

Ответчик не признал исковые требования истицы, посчитав чрезмерно завышенной заявленную сумму компенсации морального вреда в 70 тысяч рублей.

Вместе с тем, женщина находилась на лечении более 2 месяцев, в результате полученной травмы обострился ряд заболеваний. Учитывая изложенное, суд, с учетом всех выясненных обстоятельств, вынес решение об удовлетворении исковых требований: с ООО «Общественный городской транспорт» взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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