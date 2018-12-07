В Челябинской области отравились газом пять человек

В южноуральском муниципалитете женщина и четверо детей попали в больницу с отравлением газом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, сегодня около 3:30 в увельскую «скорую» позвонила женщина и сообщила, что у нее кружится голова и ее тошнит. На место выехала бригада «скорой», которая, войдя в квартиру, сразу почувствовала сильный запах газа.

Помимо обратившейся 36-летней женщины, в квартире находились четверо спящих детей 1, 3, 13 и 17 лет. Бригада СМП перекрыла подачу газа, открыла все двери и форточки и стала оказывать первую помощь. Затем совместно со второй прибывшей бригадой всех пятерых доставили в районную больницу, где их госпитализировали в детское отделение.

Сейчас дети 13 и 17 лет уже выписаны, женщина с маленькими детьми пока остается под наблюдением. Их диагноз – отравление природным газом. Врачи оценивают их состояние как стабильное, удовлетворительное.

По данным пресс-службы АО «Газпром газораспределение Челябинск», сотрудники аварийной службы компании проверили многоквартирный дом, откуда госпитализировали семью с признаками отравления газом.

С помощью газоанализаторов были проведены замеры концентрации газа в подъездах, на лестничных площадках всех этажей и помещениях первого этажа. Как показал приборный контроль, загазованности в подъезде нет. Квартира, в которой находились пострадавшие, закрыта. Через замочную скважину был проведен замер в квартире, анализ показал 0% загазованности.

Добавим, что у владельцев квартир в этом доме отсутствуют договоры на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

Что же касается причины инцидента: возможно, хозяйка пыталась обогревать квартиру газом, в какой-то момент давление упало, и плита потухла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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