В Челябинской области фирма, оставившая людей без отопления, отделалась копеечным штрафом

Теплоснабжающая организация, сорвавшая начало отопительного сезона в южноуральских поселках, отделалась смехотворным штрафом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района провело проверку по факту срыва ООО «ИРМИ-ЖКХ» начала отопительного периода на территории Красноармейского района.

«По результатам произведенных замеров температуры воздуха в жилых помещениях, расположенных в поселках Лазурный и Черемушки 10.10.2018 установлено, что температура воздуха не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям. Несмотря на начало отопительного сезона, отопление в дома запущено не было», – заявили в прокуратуре.

За нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» теплоснабжающая организация привлечена к административной ответственности: фирму оштрафовали на целых 5 тысяч рублей.

Впрочем, коммунальщики наверняка уже с лихвой возместили деньги, которые уйдут на уплату штрафа. Ведь тариф, действующий для этой организации в 2018 году, составляет 1856 рублей 6 копеек. А это значит, что в месяц теплоснабжающая организация с каждого метра отапливаемой площади получает более 60 рублей. Размер же штрафа не превышает месячной платы трех однокомнатных квартир.

Челябинск, Виктор Елисеев

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