В Челябинске иномарка влетела в остановку: есть пострадавшие

В Челябинске водитель иномарки сбил людей на остановке.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 6 декабря, 15:15 на улице Дзержинского.

44-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем «Мазда-6». От удара «Мазда» изменила направление и вылетела на остановку общественного транспорта, где сбил двух пешеходов.

В результате ДТП две 53-летние женщины получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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