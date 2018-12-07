В Челябинске для убийцы егеря запросили 18 лет колонии

Гособвинитель потребовал для браконьера из Карталов, застрелившего егеря, 18 лет лишения свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 7 декабря, в Челябинском областном суде завершились прения сторон по уголовном делу 48-летнего жителя Карталов, обвиняемого в убийстве ведущего специалиста отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области Александра Минина, а также в похищении другого важного личного документа.

Напомним, трагедия произошла 10 февраля этого года. Егерь остановил трех браконьеров, убивших двух косуль. Однако двое из них, завидев инспектора, бросили товарища и добычу, скрывшись на снегоходе.

Оставшийся браконьер дождался, когда Александр Минин подойдет поближе и выстрелил в ему в грудь, практически в упор. Инспектор от полученной раны скончался на месте. После этого убийца забрал из одежды потерпевшего видерегистратор, фотоаппарат, навигатор, а также служебное удостоверение, которые уничтожил, чтобы скрыть совершенное преступление. Сам подсудимый с самого начала заявлял, что выстрелил случайно, когда егерь попытался отобрать у него ружье.

Прокурор предложил назначить подсудимому наказание в виде 18 лет 1 месяца лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор огласят 13 декабря 2018 года.

За незаконную охоту браконьеры были приговорены 26 июля 2018 года Карталинским городским судом к штрафу в 100 тысяч рублей каждый.

Александр Минин награжден президентом РФ орденом Мужества, посмертно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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