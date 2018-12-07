Порочащие связи: председателя районного суда в Челябинске лишают полномочий

Челябинского судью рекомендовали лишить полномочий после жалоб подчиненных и медиаскандала с родственниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 декабря, Совет судей рекомендовал лишить полномочий председателя Центрального районного суда. Непосредственной причиной стали жалобы ее подчиненных на несправедливое, по их мнению, распределение их дел.

Однако, скорее всего, на решение совета повлиял медиаскандал, связанный с ее родственниками. Так, вчера стало известно, что прокуратура Челябинска отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием супруга судьи, в результате которого получил травмы студент одного из колледжей города. Выяснилось, что в ходе доследственной проверки сотрудники полиции не стали проводить экспертизу по определению степени тяжести вреда здоровью молодого человека. Между тем, при тех травмах, что получил челябинец, такую экспертизу нужно было проводить обязательно, настаивают в надзорном ведомстве. Именно поэтому материалы возвращены в следственное управление областного полицейского главка.

Кроме того, несколько родственников судьи были судимы, в том числе за коррупционные преступления.

В настоящее время совет судей готовит обращение в Квалификационную коллегию судей Челябинской области с рекомендацией лишить председателя Центрального районного суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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