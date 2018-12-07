Небесный изумруд: самая яркая комета 2018 года приблизится к Земле на минимальное расстояние

На следующей неделе жители России смогут наблюдать самое яркое небесное шоу 2018 года: к Земле на максимально близкое расстояние подойдет комета 46P/Виртанена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американец Карл Виртанен обнаружил этого небесного странника в январе 1948 года – комету разглядели на фотоснимке, сделанном в Ликской обсерватории. Это небесное тело с периодом обращения вокруг солнца 5,4 года и диаметром ледяного ядра чуть больше 1 км.

12 декабря комета пройдет ближайшую точку к Солнцу (перигелий), а 16 декабря приблизится к Земле на минимальное с момента открытия расстояние – 0,07 астрономической единицы или 10,5 – 11 млн километров. Это в 5 раза меньше, чем минимальное расстояние между Землей и Марсом.

Наблюдать комету уже сейчас можно невооруженным глазом: она всходит после заката на востоке и видна над южным горизонтом. Узнать комету можно по характерному зеленому свечению.

С 12 декабря этот небесный изумруд будет виден достаточно хорошо, а 16 декабря блеск кометы достигнет +4m звездной величины. Она будет находиться в созвездии Тельца, а время ее максимального сближения с Землей совпадет с максимумом активности одного из самых мощных метеорных потоков – Геминиды. Зрелище обещает быть впечатляющим.

Отметим, что, согласно расчетам, в течение последующих двух веков комета Виртанена не приблизится к Земле более чем на 323 млн километров.

Москва, Игорь Юров

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