Ученые нашли реальную причину гибели библейского Содома

Ученые нашли причину одного из легендарных событий мировой истории, описанных в Библии. Речь идет о гибели Содома – одного из двух городов, согласно легенде, уничтоженных за грехи их жителей: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли» (Бытие 19, 24-25).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд специалистов считают, что Содомом в Библии назван древний город Тал эль-Аммам, расположенный на территории современной Иордании.

Раскопки города ведутся 13 лет: археологи установили, что его окружала стена высотой до 15 метров, в которой было множество ворот, башен и других охранных сооружений. Город процветал, но 3 тысячи 700 лет назад вместе с другими окрестными поселениями был снесен буквально до основания ударной волной.

Исследовав оставленные катастрофой следы, ученые пришли к выводу, что землетрясение не могло причинить подобные разрушения. Поэтому была выдвинута версия взрыва метеорита.

Одним из доказательств этой версии стал геохимический анализ почвы соответствующих тому времени слоев: в них обнаружено крайне высокое содержание соли, что просто убило плодородный слой. В результате, люди не селились на этой территории в течение последующих 700 лет.

Экстремальную засоленность почв ученые объяснили ударной волной, принесшей соль из соседнего Мертвого моря, пишет Universe Today.

Еще одним убедительным доказательством стал керамический обломок, с одной стороны расплавленный до состояния стекла. Кристаллы циркона, обнаруженные в пузырьках в стекле, могли образоваться только при температуре выше 4 тысяч градусов Цельсия. Но при этом стеклянный слой не превышает 1 мм в толщину, то есть воздействие жара было очень коротким – всего несколько миллисекунд.

По мнению исследователей, такие последствия мог вызвать взрыв 10-мегатонной ядерной боеголовки на на высоте 1 км над северо-восточным краем Мертвого моря. Доказательств существования 4 тысячи лет назад ядерного оружия пока нет, поэтому версия взрыва метеорита представляется ученым наиболее подходящей для объяснения гибели Тал эль-Аммама – Содома.

Москва, Игорь Юров

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