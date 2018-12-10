В Челябинской области инвалид пригрозил взорвать новогоднюю елку

Инвалид-магнитогорец пригрозил взорвать елку в торговом центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 8 декабря.

По телефону «01» позвонил неизвестный. Мужчина рассказал, что собирается взорвать новогоднюю елку в одном из торговых центров Магнитогорска. После сообщения территорию около ТЦ оцепили. Впрочем. В ходе проверки никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Вскоре полиция вышла на «подрывника». По данным «Верстов.Инфо», им оказался 31-летний инвалид второй группы, неоднократно судимый за грабежи и угоны.

По факту инцидента проходит доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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