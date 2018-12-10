В администрации Челябинска назначили нового вице-мэра

Новую ставку вице-мэра Челябинска занял Евгений Крехтунов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновника в новой должности представил врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Напомним, изменения в структуре администрации утвердили на минувшем заседании депутаты Челябинской городской думы: были упразднена должность первого заместителя главы (теперь вместо двух вице-мэров остался один) и введена ставка замглавы города по городскому хозяйству. Последнюю занял Евгений Крехтунов, ранее занимавший пост начальника управления экологии Челябинска.

Пока г-н Крехтунов занимает пост вице-мэра с приставкой «и.о.», что логично, учитывая аналогичное положение Владимира Елистратова. Обязанности начальника управления экологии будет исполнять Алена Юшкова, бывшая до этого заместителем начальника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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