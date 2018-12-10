В Челябинске экстренно приземлился самолет из Махачкалы

Аэропорт «Челябинск» принял незапланированный борт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, инцидент произошел сегодня, 10 декабря, в 03:00 по местному времени.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что самолет, выполнявший рейс №501 «Махачкала – Сургут», совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Причиной посадки стало то, что во время перелета один из пассажиров несколько раз терял сознание. «39-летний мужчина, выйдя из самолета, сообщил прибывшим медицинским работникам, что почувствовал себя лучше, и от госпитализации отказался», – уточнили в ведомстве.

В 03:50 по местному времени борт вылетел до места назначения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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