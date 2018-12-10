Челябинцам предлагают массово обратиться в мэрию по поводу экологии

Челябинцы намерены массово обратиться в администрацию города и потребовать немедленного решения экологических проблем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду, 12 декабря, в честь дня Конституции в администрации Челябинска с 12:00 до 20:00 часов уполномоченные лица проведут личный прием граждан.

«Это наша единственная возможность законно, без уведомлений и согласований, задать вопросы и потребовать ответы по поводу массовой травли горожан выбросами «грязных» производств, – отметил активист общественного движения «Челябинск, дыши» Игорь Кривченко. – В городе сохраняется очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, люди жалуются на резкое ухудшение здоровья. Руководство города и области обязано обратиться к горожанам с разъяснениями по уровню загрязнения, рассказать, какие реальные меры принимаются для защиты населения, да просто показать нам, что они здесь, с нами, дышат тем же воздухом. Ничего этого не происходит. Значит, мы сами должны потребовать отчета. Они существуют на наши деньги, они для нас, а не мы для них!

Впереди долгая зима. При низких температурах выбросы прибивает к земле. Всю эту неделю, и дальше очень часто будут сохраняться погодные условия, препятствующие выветриванию выбросов из города. При этом «грязные» производства не снижают уровень выбросов, продолжается горение городской свалки, жгут свалку в Полетаево, горят Коркинский разрез и озеро Курочкино, на ряде предприятий используется дешевый низкокачественный уголь, дороги засыпаны реагентами.

Нас бросили! Нам никто не поможет кроме нас самих! Мы обязаны заставить обеспечить нашу безопасность, наше право на благоприятную окружающую среду! Наши дети, родители, мы сами подвергаемся серьезному отравлению. Наши жизни – цена дешевому металлу, производимому у нас прямо в городе. Все страны мира, включая Китай, избавляются от «грязных» производств. Наши же «почетные» граждане открывают у нас новые, расширяют и наращивают старые производства. В погоне за прибылью нас решили принести в жертву. Мы обязаны себя защитить!

Мы потребуем привлечь федеральные ресурсы для тушения свалок, Коркинского разреза и озера Курочкино, потребуем снижения выбросов, включения очистки, остановки производства, потребуем обеспечить наблюдение за свалками, потребуем расширить мониторинг состояния окружающего воздуха, потребуем привлечь к ответственности виновных в нашей травле лиц.

В эту среду, 12 декабря 2018 года, в 18:00 мы идем в администрацию города.

Присоединяйтесь! Отложите все свои дела. Нет ничего важнее здоровья и жизни! Это будет уже не рабочее время. Парковок у администрации много. Все говорят, что надо идти и требовать, вот давайте пойдем и потребуем! Нужен каждый, мы должны показать масштаб проблемы, мы должны заставить ценить себя! О наших требованиях доложат на федеральном уровне. Если мы не сделаем это, нас продолжат убивать с еще большим рвением. Приходите!

Призываю не допускать нарушения правопорядка, не поддаваться на провокации. Наши требования законны!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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