Южный Урал стал лидером по коррупционным преступлениям

Челябинская область стала самым коррупционным регионом России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитетам России, всего в нынешнем году правоохранительными органами зарегистрировано 25 тысяч 4 преступления коррупционной направленности, что на 0,6% больше, чем за 9 месяцев 2017 годп (24 тысячи 856). Увеличилось на 3% количество выявленных фактов взяточничества (10 тысяч 179 преступлений, в 2017 году – 9 тысяч 886). Удельный вес преступлений коррупционной направленности от общего количества зарегистрированных преступлений также увеличился и составил 1,7% (2017 год – 1,6%).

Следователями СК России возбуждено 14 тысяч 190 уголовных дел. Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено в Самарской области (308), Уральском следственном управлении на транспорте (326), Московской (349) и Ростовской (353) областях, Краснодарском крае (372), городе Москве (421), Республике Татарстан (459) и Челябинской области (639).

Впрочем, эксперты, приближенные к властям Челябинской области отнюдь не считают, что дела в регионе обстоят плохо. Это показал прошедший на минувшей неделе круглый стол, посвященный проблемам коррупции. Так, выступавший на нем вице-президент Южноуральской торгово-промышленной палаты Сергей Ульяновский заявил, что за последние два года наметились позитивные изменения в сфере борьбы с коррупцией. Например, в ходе анкетирования лишь 10% российских предпринимателей отметили, что сталкиваются с видимыми проявлениями коррупции. Тогда как ранее таких было 17%.

А директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов крайне позитивно отозвался о распространившемся в школах и детских садах институте родительских комитетов, призвав распространить эту практику на здравоохранение и ЖКХ.

При этом г-н Зырянов стыдливо упомянул, что создание родительских комитетов в образовательных учреждениях фактически узаконили распространившуюся в 1990-2000-е года практику поборов с родителей учащихся.

Именно после вала возмущенных жалоб родителей на выбивание из них денег на всевозможные «нужды» образовательных учреждений было решено создать сначала в школах, а затем и в дошкольных образовательных учреждениях родительских советов и комитетов. Таким образом руководство образовательного учреждения выводилось из под удара, а то и защищалось от уголовного преследования. При этом во многих учебных заведениях именно администрация продолжает распоряжаться «внебюджетными» средствами. А родительские комитеты являются просто ширмой и одновременно дубиной для выбивания из родителей «пожертвований», по-прежнему взимаемых в добровольно-принудительном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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