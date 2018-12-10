Аферист, объявленный в розыск, уговорил пожилую челябинку отдать ему полмиллиона

Мошенник, находящийся в розыске, «развел» пенсионерку из Челябинска на полмиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы компаний «Варяг», инцидент произошел в одном из банковских отделений, расположенном на Комсомольском проспекте.

Пожилая женщина в компании мужчины и намеревалась снять со счета все свои сбережения. Это насторожило операционистку и она вызвала на помощь сотрудников охранного предприятия. Сопровождавший пенсионерку был задержан, позже его передали сотрудникам полиции.

Выяснилось, что мужчина ранее судим, а на тот момент встречи с бойцами ГБР находился в федеральном розыске. С женщиной он познакомился на улице и рассказал историю о якобы жутких тяготах в жизни своей семьи. Ему удалось убедить пенсионерку пойти с ним в банк, чтобы оказать материальную помощь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.12.18

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