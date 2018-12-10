Экс-чиновница, отбиравшая премии у подчиненных, отделалась штрафом

В Кунашаке бывшая чиновница заплатит штраф за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кунашакский районный суд рассмотрел уголовное дело бывшего руководителя управления культуры, спорта и молодежной политики районной администрации, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. В ходе расследования установлено, что злоумышленница в 2013-2015 годах неоднократно выплачивала подчиненным сотрудникам стимулирующие выплаты в завышенном размере, в дальнейшем по ее требованию часть денег возвращались ей и присваивались.

Вину она признала в полном объеме, возместила имущественный ущерб на общую сумму более 100 тысяч рублей.

«Кунашакским районным судом с учетом указанных обстоятельств вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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