«В бюджете денег нет»: жители южноуральского поселка строят ледовый городок за свой счет

Жители копейского поселка Старокамышинск собирают деньги на ледовой городок.

«В Копейске новогодний городок за счет бюджета ставят только в центре, а для поселков, которых в городе множество, такая роскошь сметой не предусмотрена. По крайне мере, нам так говорят, – рассказали РИА «Новый День» организаторы сбора средств. – А мы хотим, чтобы наши дети тоже могли в полной мере почувствовать атмосферу праздника и гулять, играть, кататься с горок недалеко от дома».

Впервые «народный городок» появился в Старокамышинске в прошлом году: горожане собрали несколько десятков тысяч рублей, часть суммы добавили местные депутаты. «Собрали 90 тысяч и на них построили просто сказочный городок, – рассказывают жители поселка. – В этом году решили повторить».

Администрация Копейска, хотя и не вложила ни копейки, но потребовала проект на утверждение. Планы старокамышенцев чиновники одобрили: возле поселкового ДК предполагается возвести две горки – большую и малую, ледяную чащу, лабиринт, поставить ледяных Деда Мороза и Снегурочку.

Деньги собирают в магазинах, аптеках, детских садах и школе.

«Присылают деньги даже наши земляки, давно уехавшие из поселка, – рассказывают организаторы. – На сегодняшний день собрано около 30 тысяч рублей, без учета учебных заведений – они еще средства нам не передавали. Все поступления – наличные и безналичные – фиксируются, фотоотчёты выкладываются в соцсетях. На что хватит, то и построим. Подрядчик уже завозит лед, начать работы планируется 15 декабря».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.12.18

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