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Понедельник, 10 декабря 2018, 17:33 мск

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Главного пристава Увельского района будут судить за присвоение денег должников

Бывший руководитель отдела судебных приставов предстанет перед судом за хищение средств должников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Увельского РОСП УФССП России по Челябинской области, который обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, и превышении должностных полномочий.

По версии следствия мужчина в 2017 году получил от двух должников по исполнительным производствам больше 340 тысяч рублей, которые «забыл» внести на расчетный счет отдела.

При этом он не сообщил должникам о том, что исполнительные производства в отношении них окончены, оставив тех в уверенности дальнейшего производства исполнительных действий.

В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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