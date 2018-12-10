«Икея» на Южном Урале взяла паузу

Открытие торгового центра «Икея» в Челябинской области снова отложили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент» приостановило работу по строительству торгового центра «Мега» в Сосновском районе. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«На сегодняшний день компанией IKEA в полном объеме выполнено проектирование ТРЦ «Мега» и прилегающей транспортной инфраструктуры. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу, – цитирует главу региона «Эксперт-Урал». – Приостановка возникла в силу того, что IKEA пересматривает форматы новых магазинов на общекорпоративном мировом уровне. Пока новые сроки реализации проекта в Челябинске не обозначены, но мы надеемся, что такая возможность появится в ближайшее время».

Отметим, что это уже не первый перенос сроков строительства. Разговоры о возможности появления под Челябинском начались еще в 2000-е годы. Однако тема сошла на нет после того, как губернатором Челябинской области стал Михаил Юревич, выступавший категорически против этого. Когда на посту главы региона Юревича сменил Борис Дубровский, идея строительства торгового центра «Икеи» была реанимирована.

В декабре 2015 года они начала обретать материальные черты, а некоторые чиновники даже начали называть первые сроки ее реализации. Так, в декабре 2015 года появилась информация, что для ТРЦ подобрали земельный участок и заявили, что строительство закончат в 2017 году.

В январе 2016 года ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент» приобрело под строительство ТРЦ «Мега» земельный участок площадью 40 гектаров, а в качестве сроков запуска объекта в эксплуатацию назвали 2020 год. В декабре этого же года проект ТРЦ прошел публичные слушания. Но в 2018 году процесс снова «подвис».

Правда, инвестор официально заявлял, что не оставляет планов по «заходу» в Челябинскую область. Челябинск назывался в числе городов, где работы по строительству начнутся в 2018 году. А запуск в эксплуатацию перенесли на 2023 год. Теперь выясняется, что и эти сроки перенесены, причем уже неизвестно, на сколько.

Челябинск, Виктор Елисеев

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