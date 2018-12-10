В Кыштыме неизвестный доброволец соорудил необычный пункт приема батареек

В Челябинской области волонтеры придумали, как убедить жителей сдавать батарейки и пластиковые крышки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , нестандартный пункт приема появился у дома №63 на улице Советской в Кыштыме.

К столбу кто-то из жителей примотал на скотч две простых пластиковых бутылки, вырезав отверстия в их верней части. Над сооружением прикреплена вырезка из газеты, где рассказывается о начале приема отработанных батареек и пластиковых крышек детским игровым центром «Лимпопо».

Чтобы горожанам не было нужды самим отвозить вторсырье в центр, неизвестный доброволец и устроил такой необычный пункт приема: в одну бутылку можно опустить батарейки, в другую – крышки. Собранное волонтер самостоятельно отвозит в игровой центр.

Стоит отметить, что идея сбора батареек и крышек встретила довольно достаточно большой отклик у южноуральцев. «За две недели нам сдали в общей сложности два больших пакета крышечек из-под молочных продуктов, газированных напитков, майонеза, кетчупа и около десяти килограммов батареек, – цитирует «Кыштымский рабочий» администратора центра «Лимпопо» Ольгу Швейкину. – В основном, их приносят пожилые люди».

По данным издания, отработанные батарейки и пластиковые крышки принимаются на третьем этаже торгового комплекса «Гранд» по адресу: улица Карла Либкнехта, 97. В будни – с 17:00 до 20:00, в выходные – с 11:00 до 20:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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