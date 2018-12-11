Без огонька: прокуратура упрекнула мэрию Челябинска в недостаточной борьбе с незаконной рекламой

Прокуратура недовольна ситуацией с размещением рекламных конструкций на фасадах зданий главной улицы Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению главы регионального ведомства Виталия Лопина проверена законность размещения рекламных конструкций на фасадах жилых и административных зданий по проспекту Ленина в областном центре.

«Установлено, что управлением наружной рекламы и информации администрации города, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций, ненадлежащим образом выполняются возложенные на него полномочия», – констатировали в прокуратуре.

Так, в связи с отсутствием планирования контрольной работы, управление действует лишь на основании поступивших сигналов о возможных нарушениях закона. А потому меры к своевременному выявлению и демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций на территории города не принимаются. В итоге только в ходе прокурорской проверки 27 фактов незаконного размещения рекламных конструкций на фасадах зданий.

Но даже если чиновники и выдают владельцам рекламы предписания об устранении нарушений, в которых установлены сроки их исполнения, исполняются они далеко не всегда. Проверка показала, что из 396 выданных управлением в первом полугодии 2018 года предписаний исполнено лишь 287 (или 72%).

Особенно отметили в надзорном ведомстве, что бездействие сотрудников мэрии по оперативному выявлению незаконно размещенных рекламных конструкций, несвоевременное реагирование на факты неисполнения требований, изложенных в предписаниях, обусловлено отсутствием соответствующих норм в муниципальных правовых актах. В целях пресечения этого нарушения прокурор Челябинска предложил городской думе дополнить Положение о порядке распространения наружной рекламы и информации в городе Челябинске нормами о порядке осуществления контроля за исполнением выданных предписаний.

«Анализ работы уполномоченного органа также показал, что им не в полной мере исполняются полномочия по своевременному аннулированию разрешений на установку рекламных конструкций, демонтажу незаконно установленной рекламы. Так, более двух месяцев владельцем транспаранта-перетяжки на улице Братьев Кашириных, 100 игнорировались требования предписания уполномоченного органа о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции. Выявлены факты непринятия мер к взысканию с владельцев незаконно установленных рекламных конструкций бюджетных средств, затраченных на их демонтаж. Так, более года с момента осуществления принудительного демонтажа трех рекламных конструкций, расположенных по улице Труда и автодороге «Меридиан», уполномоченным органом с их владельцев в доход местного бюджета не взыскана компенсация затраченных бюджетных средств», – рассказали в надзорном ведомстве.

Не горят желанием чиновники требовать устранения нарушений закона о рекламе через суд, а также обращаться за помощью к антимонопольной службе.

По результатам проверки прокурором города временно исполняющему обязанности главы Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе.

Кроме того, выявлены нарушения в деятельности органов полиции при решении вопросов о привлечении к административной ответственности владельцев незаконно установленных рекламных конструкций. Вскрытые факты невынесения мотивированных определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, безосновательного прекращения дел за истечением сроков давности привлечения к ответственности и сроков проведения административного расследования, послужили основанием для внесения прокурором представления начальнику УМВД России по Челябинску.

За рассмотрением актов прокурорского реагирования прокуратурой установлен контроль. Работа на данном направлении продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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